Roma – “Un cosa cosi’ non si era mai vista qui in Campidoglio”. Virginia Raggi, sindaca di Roma Capitale, ha commentato cosi’ la performance con cui questa mattina si e’ aperta la fase provinciale del Premio Scuola Digitale.

Uno spettacolo di luci e musica che ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole di Roma e Provincia. La sindaca ha poi aggiunto: “La digitalizzazione ci sta travolgendo, e Roma capitale sta cercando di acquisire all’interno delle scuole questa spinta all’innovazione, alla robotica, alla digitalizzazione. E stiamo cercando di rendere voi, nativi digitali, capaci non solo di usare questi strumenti ma anche di crearli”.

“Stiamo cercando di portare un po’ di innovazione anche in questo apparato burocratico- ha proseguito Raggi- ma per le amministrazioni ci vuole piu’ tempo. Quello che ci lascia ben sperare e’ che voi avete molta familiarita’ con questi mezzi. Aiutateci a migliorare la realta’ in cui viviamo perche’ con la tecnologia e il rispetto dell’ambiente ci aiuterete a costruire un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo trovato”.