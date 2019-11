Raggi a Regione: se discarica serve la faremo, però secondo norme

Roma – “Non si e’ mai parlato di trasferenza ma di discariche permanenti e temporanee. Non c’e’ il coraggio di dirlo in aula ma lo si voleva imporre, vedremo adesso cosa esce dall’ordinanza”. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, parlando subito dopo l’intervento in aula in Consiglio regionale dell’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, ha precisato meglio il contenuto delle trattative tra Comune e Regione avvenute ieri. “Se loro dicono- ha spiegato Raggi riferendosi alla Regione in merito alla realizzazione di una discarica a Roma- che a Roma, sulla base del flusso dei rifiuti che conoscono perfettamente, serve una discarica, costruiremo quello che serve, non veniamo da Marte. Dicessero loro cosa serve, quando ci diranno cosa serve ci attrezzeremo per realizzarla ma sia chiaro che tutti i nuovi impianti devono rispettare la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini”.