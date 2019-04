Raggi a Salvini: se lui Batman per aver portato poliziotti io Wonder woman per vigili

Roma – “Se Salvini e’ Batman per aver portato 136 poliziotti in piu’ a Roma allora io sono Wonder woman perche’ ho assunto oltre mille vigili”. Cosi’, a margine della presentazione di un progetto di riqualificazione, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha risposto a chi le chiedeva un commento sull’arrivo di nuovi poliziotti nella citta’ e su quanto dichiarato dal ministro degli Interni, Matteo Salvini, che ha detto “ora mi manca solo che mi metta il mantello da Batman per Roma”.