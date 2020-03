Roma – “A Villa Pamphili qualche cretino non ha rispettato le regole e ha tentato di entrare nel parco rompendo la rete di plastica messa per ostruire un buco nella recinzione fatto da un altro cretino. Intollerabile. I parchi sono chiusi: non ci si puo’ andare! Usciamo solo se necessario”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi.