Raggi: abbandono fusti d’olio, danno ambientale incredibile

Roma – “Quello degli zozzoni che abbandonano rifiuti per strada non e’ un fenomeno minore, ma un meccanismo organizzato che deve essere fermato. A tutti i costi. Quelli che vedete in foto sono quattro grossi fusti con circa 800 litri di olio motore all’interno, abbandonati sul ciglio della strada in zona Monachina, nella periferia Ovest di Roma. Un danno ambientale incredibile.”

“Fortunatamente, grazie all’intervento del Nucleo Ambiente e Decoro della nostra Polizia Locale, i due responsabili di questo reato sono stati individuati e denunciati per abbandono di rifiuti. Si trattava, pensate, del gestore di un’autofficina completamente abusiva di Boccea che, non potendo smaltire regolarmente l’olio esausto, si era affidato ad una persona di fiducia che si occupava di far sparire i rifiuti.”

“Ovviamente in modo illegale. Le sanzioni per il titolare della ditta, questa volta, sono state esemplari: piu’ di 40mila euro di multa che si uniscono al sequestro dell’intera officina e di tutti i macchinari al suo interno. Ringrazio la nostra Polizia Locale per il contributo fondamentale nella lotta ai reati ambientali e tutti i cittadini che ci danno una mano, denunciando chi sporca la nostra citta’”. Lo scrive su Instagram la sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi.