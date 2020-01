Raggi: ‘adottate’ le prime rotatorie da piazza Trasimeno a Prenestina

Roma – “Sono stati firmati i primi contratti di sponsorizzazione che consentiranno di ‘adottare’ le aree verdi delle rotatorie di Roma. Con questo progetto alcune attivita’ commerciali parteciperanno alla cura di piante e vegetazione”. E’ quanto fa sapere il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook.

“Ecco le prime ad essere prese in carico- aggiunge Raggi- la rotatoria di piazza Trasimeno nel II Municipio; le tre che si trovano lungo la via Prenestina bis nel V Municipio; via Torricola nell’VIII; via di Vigna Murata e via Millevoi nel IX Municipio; quella tra via Boccea e via Hoepli nel XIII Municipio”.

“Ma non ci fermiamo qui. È stato gia’ pubblicato un nuovo bando, aperto per due anni, con cui altre imprese potranno partecipare al programma entro la fine 2021. Crediamo molto in questa sinergia tra pubblico e privato: gli spazi pubblici sono un bene prezioso di cui prendersi cura insieme”.