Roma – “A Roma piu’ spazio per tavolini e iter veloce per ottenerlo. Via libera dell’Assemblea capitolina alla delibera che sostiene imprenditori e proprietari bar, ristoranti e locali. Siamo al fianco di chi lavora. Un aiuto concreto alle attivita’ produttive della nostra citta’”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.