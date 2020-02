Raggi: al ‘Miglio d’Arte’ sostituita recinzione vandalizzata

Roma – “L’anno scorso abbiamo inaugurato il ‘Miglio d’Arte’, circa 1 chilometro e 200 metri di coloratissimi murales realizzati da tanti artisti nel quartiere Torraccia, periferia Nord-Est della citta’. Siamo tornati in questa oasi di arte e creativita’ che ha riqualificato l’intera zona, per renderla ancora piu’ bella e vivibile a dispetto dei soliti incivili che hanno tentato di rovinarla”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Con l’Ufficio coordinamento per il Decoro Urbano siamo intervenuti per sostituire la recinzione davanti ai murales dopo alcuni episodi vandalici. Ogni giorno siamo impegnati sul territorio per restituire decoro ad aree verdi e urbane. Un lavoro che merita rispetto e che non si ferma”, conclude Raggi.