Raggi: al rush finale per copertura campo Centrale del Foro Italico

Roma – “Siamo in dirittura d’arrivo per la famosa copertura del Centrale, che permettera’ di ospitare lo sport nell’impianto del Foro Italico per 365 giorni l’anno, e ne siamo molto contenti”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso della presentazione degli Internazionali d’Italia di tennis, ospitata a Palazzo Chigi.

“Stiamo facendo uno slalom tra vari permessi da ottenere ma direi che ci siamo: il percorso e’ stato difficile ma presto sapremo dare novita’”, ha poi aggiunto Raggi.