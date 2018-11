Raggi: al Torrino nuovo nido, il nostro impegno offerta educativa prosegue

Roma – “Un nuovo asilo nel quartiere Torrino Mezzocammino, nella zona sud ovest della citta’. Si tratta di una nuova struttura in via Trafusa, nel municipio IX, nella quale lavorano tutte educatrici di ruolo neo assunte. Il nido basa il suo progetto rispettando le indicazioni pedagogiche del Modello educativo dei Nidi e delle Scuole dell’infanzia di Roma Capitale. Per l’anno educativo in corso la progettualita’ del servizio vertera’ sulla tematica ambientale e naturalistica grazie a proposte didattiche e laboratoriali secondo le fasce d’eta’ dei bambini”.

“Inoltre a dicembre il nido attivera’ un progetto con i genitori per coinvolgerli nella vita del nido e instaurare una relazione di reciproca fiducia e collaborazione con le educatrici. Prosegue cosi’ a pieno ritmo il nostro percorso finalizzato ad ampliare l’offerta educativa, soprattutto nelle aree piu’ periferiche della nostra citta’”.

“Per questo motivo voglio ringraziare il Municipio IX ed in particolare il suo presidente Dario D’Innocenzi, la presidente XI commissione capitolina Scuola e delegata Edilizia scolastica e personale Citta’ metropolitana Maria Teresa Zotta, l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ solidale Laura Baldassarre e tutte le persone che hanno lavorato con impegno per dare ai cittadini e ai loro figli questa struttura nuova”. Cosi’, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi.