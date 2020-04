Raggi: al via lavori in Via IV Novembre e in Via Cesare Battisti

“Al via riqualificazione , in azione il Piano Sanpietrini”

Roma – Virginia Raggi attraverso Facebook ha annunciato l’inizio dei lavori su Via IV Novembre e Via Cesare Battisti.

“Al via i lavori di riqualificazione di via IV Novembre e via Cesare Battisti. Insieme all’intervento su piazza Venezia e’ partito il ‘Piano Sanpietrini’ a Roma. Sono strade molto importanti per la viabilità della città in quanto consentono ogni giorno l’accesso diretto al Centro storico per auto, scooter e mezzi pubblici”.

“Il progetto prevede la rimozione dei sanpietrini nella parte centrale della strada e la sostituzione con l’asfalto, una superficie più adatta al transito degli scooter, biciclette e mezzi pubblici. I sanpietrini saranno lasciati solamente ai lati della carreggiata come testimonianza storica della pavimentazione simbolo di Roma. Prevista anche una bonifica della rete idraulica, una pulizia completa delle caditoie su tutto il tratto di strada e un restyling della segnaletica al termine dei lavori”.

“I primi interventi di rimozione dei sanpietrini sono iniziati tra via Magnanapoli e via della Pilotta con una chiusura parziale della carreggiata in modo che sia consentito, comunque, il transito dei mezzi pubblici con un senso alternato di traffico- spiega Raggi- Già sono stati predisposti pannelli informativi e segnaletica stradale provvisoria per l’intera durata delle lavorazioni. Sono iniziate le prime lavorazioni anche su via Cesare Battisti, in prossimità di piazza dei Santi Apostoli, dove il sanpietrino sara’ riqualificato per garantire una continuità con la pavimentazione di piazza Venezia. Dopo l’intervento a via IV novembre, sara’ la volta di via Nazionale: anche in questo caso il progetto prevede la sostituzione dei sanpietrini con l’asfalto e la realizzazione di una bike lane”.