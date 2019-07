Raggi: alle 18 a San Lorenzo per ‘porta a porta’

Roma – “Oggi pomeriggio, alle 18, incontrero’ i cittadini del quartiere San Lorenzo, nel II Municipio, per presentare il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”. L’appuntamento e’ a Villa Mercede, nella Biblioteca Tullio De Mauro, insieme alla presidente del Municipio II Francesca Del Bello, al dottor Massimo Bagatti di Ama e all’attore Alessandro Di Carlo che ringrazio di cuore per la partecipazione. L’intento, come sempre, e’ quello di ascoltare le persone, le associazioni, i comitati, e spiegare, illustrare, comunicare. Sara’ un confronto importante per rispondere ai dubbi e mostrare l’innovazione del modello di raccolta ‘su misura’, ritagliato sulle specifiche esigenze del quartiere. È importante, infatti, che i primi a conoscerne i dettagli siano proprio i cittadini e le imprese. Mi piace ricordare che abbiamo avviato con successo la raccolta differenziata nel VI e nel X Municipio. Un progetto che vede coinvolti Roma Capitale, Ama e Conai. Ad oggi la raccolta differenziata ‘porta a porta’ raggiunge circa 310mila romani. Finalmente, con Ama, portiamo questo modello a San Lorenzo, in oltre 7.000 case e per piu’ di 1.200 esercizi commerciali su strada”. Lo fa sapere su Instagram la sindaca diRoma, Virginia Raggi.