Raggi: Ama, 51 nuovi camion compattatori

Roma – Virginia Raggi, attraverso Facebook, ha rilasciato dichiarazioni riguardanti i nuovi mezzi dell’Ama.

“A Roma dallo scorso dicembre sono entrati in servizio 51 nuovi camion compattatori utilizzati da Ama per svuotare i cassonetti della nostra città. Gli ultimi sette sono arrivati nei giorni scorsi, a fine aprile. Questi mezzi, come potete osservare se vi capita di vederli sotto casa, si servono di un braccio meccanico laterale per sollevare e svuotare il contenuto dei cassoni dell’immondizia e hanno bisogno soltanto di un autista per funzionare. Il tutto in modo sicuro, pulito ed economico”.