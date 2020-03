Raggi: anche idranti Polizia sanificano strade

Roma – “Da questa mattina anche gli idranti della Polizia di Stato stanno sanificando le strade di Roma. D’intesa con Roma Capitale e Ama, la Questura ha messo a disposizione i suoi mezzi da oggi operativi in citta’. Ringrazio di cuore per la preziosa collaborazione”. Lo fa sapere su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Gli idranti della Polizia si aggiungono cosi’ alle autobotti di Ama e Servizio Giardini gia’ in giro in tutta la citta’ per igienizzare le strade. In questi giorni, infatti, le squadre sono operative in tutti i Municipi per sanificare le aree sensibili come quelle vicino alle farmacie, ai supermercati, alle fermate dei bus e della metro e alle stazione dei treni- prosegue Raggi- Solo oggi, pensate, sono stati utilizzati da Ama circa 350mila litri di acqua con additivo igienizzante biologico. Gli interventi hanno interessato in particolare le strade consolari di Roma e le principali direttrici. Nelle scorse settimane invece siamo riusciti a sanificare circa 60mila cassonetti con piu’ di 750mila litri di liquido igienizzante. Gli interventi di sanificazione straordinaria andranno avanti anche nei prossimi giorni. #NonAbbassiamoLaGuardia”.