Raggi: anche Roma candidata per ospitare Europei nuoto 2022

Roma – “Ovviamente per la candidatura di Roma agli Europei di nuoto del 2022 noi ci siamo”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la conferenza stampa al Foro Italico per la presentazione del 56esimo Trofeo internazionale di nuoto Sette Colli.

Un’occasione di riscatto per Roma dopo il ‘no’ alle Olimpiadi? “Occasioni di riscatto per Roma ce ne sono state tantissime, come si puo’ vedere dal sostegno allo sport a tutti i livelli nonche’ dalla Formula E, un evento internazionale importantissimo che riesce a coniugare sport e sostenibilita’ ambientale. Questo di oggi e’ un ulteriore tassello per lo sport, chiaramente la candidatura e’ ancora in gioco e siamo tutti uniti per riuscire a strapparla e ottenere la possibilita’ di vedere grandissimi campioni sfidarsi nelle vasche romane”, ha concluso Raggi.