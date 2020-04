Raggi: anche Via Monte del Marmo entra a far parte di #StradeNuove

Roma – “Oggi #StradeNuove ci porta a via Monte del Marmo, nel quadrante Nord-Ovest di Roma. Si tratta di un intervento atteso da molto tempo grazie al quale ripristiniamo le condizioni di sicurezza per le migliaia di cittadini che ogni giorno percorrono questa strada per spostarsi tra i quartieri del Quartaccio e Selva Candida o per raggiungere via di Boccea e il Grande raccordo anulare. Via Monte del Marmo e’ una strada privata, ma a pubblico transito, che versava in uno stato di grave dissesto. L’efficace collaborazione tra i Municipi XIII e XIV e il dipartimento Lavori pubblici consente di riqualificare una delle arterie di traffico piu’ importanti della zona, con un intervento specifico sull’asfalto e sulla segnaletica stradale”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Entro pochi giorni i lavori saranno completati e cittadini potranno tornare a percorre via Monte del Marmo in completa sicurezza. Con #StradeNuove ogni giorno ci occupiamo della nostra citta’ con investimenti programmati e consistenti. Durante questa emergenza legata al coronavirus- conclude Raggi- stiamo cercando di anticipare o velocizzare al massimo i lavori sulle strade di Roma prima che si ritorni alla normalita’”.