Roma – “Molti piccoli imprenditori, commercianti e artigiani, in questi giorni di fermo forzato delle attivita’, sono in difficolta’ economiche e possono cedere alla tentazione di rivolgersi alla criminalita’ e diventare vittime dell’usura. Per questo con RomaRiapre abbiamo aperto un conto corrente dedicato alle piccole imprese e ai negozi penalizzati dall’emergenza Coronavirus. Si tratta di un aiuto concreto che chiama all’appello grandi donatori e singoli cittadini che vogliano sostenere il tessuto economico fondamentale della nostra citta’ e tutelare migliaia di posti di lavoro”. Lo scrive su facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Come stanno denunciando in questi giorni molti magistrati impegnati nella lotta alle mafie – tra cui il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho e il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri – le cosche approfittano sempre delle situazioni di crisi per impoverire ancora di piu’ le famiglie, per sfruttarle, o per prendere subdolamente il controllo delle piccole attivita’ commerciali.”

“Promettendo soldi facili, questi avvoltoi non fanno altro che strangolare le persone in difficolta’ imponendo poi tassi di usura spesso insostenibili. Negli ultimi giorni – aggiunge Raggi- il Governo ha dimostrato di essere presente, di avere a cuore il destino di imprese e lavoratori. Le istituzioni, tutte, stanno lavorando per garantire un equilibrio difficile tra la salute di tutti i cittadini e il sostentamento delle famiglie.”

“Anche Roma Capitale sta facendo la sua parte, non solo con l’avvio della rccolta fondi ma anche cancellando o posticipando la riscossione delle tasse comunali. Questo momento di straordinaria difficolta’ non durera’ per sempre: solo seguendo la strada della legalita’ e del rispetto del regole riusciremo a rialzarci” Le donazioni a #RomaRiapre possono essere effettuate mediante bonifico con questi riferimenti: IBAN TESORERIA ROMA CAPITALE – IT 69 P 0200 80511 7000400017084 Causale: Raccolta Fondi Emergenza COVID Roma Capitale SWIFT (BIC) Code per bonifici dall’estero: UNCRITM1O45 (attenzione: “O” e’ lettera, non numero).