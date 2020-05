Raggi: Appia, rinnovato asfalto a Via Torricola

Roma – Virginia Raggi, attraverso Facebook, ha aggiornato sull’iniziativa #Strade Nuove, il progetto di riqualificazione delle strade cittadine.

“Il nostro lavoro iniziato quattro anni fa con #StradeNuove ha consentito di riqualificare le principali arterie di traffico e con esse migliorare anche la sicurezza dei cittadini. Nei giorni scorsi abbiamo completato cantieri fondamentali per la viabilità della città come la Galleria Giovanni XXIII o la via del Mare e i lavori proseguono a ritmo serrato. Oggi voglio farvi vedere gli interventi ultimati a via di Torricola, una delle strade più importanti del quadrante sud est di Roma situata tra via Appia Nuova e via Ardeatina”.