Raggi: appoggio totale a Cda Ama

Roma – “Pieno appoggio al cda di Ama, screditato da un articolo di Eco delle Citta’ che mi attribuisce frasi totalmente inventate e prive di qualsiasi fondamento. Spiace che in un momento importante per l’azienda, per i suoi dipendenti e per i cittadini romani ci sia chi provi a intralciare il percorso di risanamento di Ama e di miglioramento del servizio da offrire ai cittadini. Il nuovo cda di Ama, in queste prime intense settimane di lavoro, ha dato prova di capacita’ e particolare dedizione al progetto di rilancio”. Cosi’ in una nota la sindaca di Roma, Virginia Raggi.