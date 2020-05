Raggi: Aree gioco chiuse? Meglio bimbi al parco che Stato di Polizia

Roma – “Le aree gioco sono chiuse in molte grandi citta’. Nel Dpcm c’e’ l’obbligo per il gestore, cioe’ i Comuni, di provvedere alla sanificazione e igienizzazione almeno una volta giorno, di assicurare il rispetto dell’obbligo di mascherina sopra i tre anni e in piu’ garantire il distanziamento sociale. Da madre mi chiedo, al di la’ che a Roma ci sono 550 aree gioco da pulire dopo ogni utilizzo: ma posso presidiare tutte le aree gioco mandando i Vigili per impedire ai bimbi di andare insieme su scivoli e altalene per mantenere le distanze?”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in diretta su SkyTg24. “Se bisogna dar vita a uno stato di polizia in cui gli agenti controllano i giochi e i bambini separandoli e traumatizzandoli, allora facciamoli giocare sul prato e nei parchi che sono tutti aperti dal 4 maggio, e non sullo scivolo. È una riflessione che e’ stata fatta anche dai sindaci di grandi citta’ come Torino, Milano, Bologna e Bari”, conclude Raggi.