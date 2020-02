Raggi: aspettiamo Governo per evitare ordinanze random

Roma – “Siamo in attesa che la Presidenza del Consiglio dei ministri emani un provvedimento di tipo nazionale per evitare l’emanazione randomica di ordinanze regionali e comunali, magari troppo restrittive e non adeguate alla situazione del territorio”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in Assemblea capitolina per comunicazioni ufficiali sulla situazione Coronavirus nella Capitale e nel Lazio. “Le zone omogenee- ha sottolineato Raggi- saranno trattate alla stessa maniera, la nostra sara’ ricompresa tra quelle in cui attualmente non c’e’ un’emergenza e ci saranno dunque solo prescrizioni generiche. Non c’e’ alcuna ragione di allarme”.