Raggi: assunzione 816 nuovi dipendenti sinonimo che risanamento prosegue

Roma – “L’opera di risanamento della macchina amministrativa del Campidoglio prosegue con l’assunzione di 816 nuovi dipendenti, ripartiti tra diversi profili, che arriveranno a rafforzare il personale al servizio dei cittadini romani. Si tratta di 515 istruttori amministrativi, 160 istruttori economici e 55 istruttori per i servizi culturali. E poi archeologi, storici dell’arte, geologi, dietisti, esperti di normativa per i lavori pubblici, funzionari dei processi della comunicazione, funzionari delle biblioteche, ingegneri e statistici”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Abbiamo ereditato una situazione afflitta da criticita’ e patologie diffuse: personale scolastico precario, uffici non valorizzati, piante organiche mal distribuite, eta’ media dei dipendenti di circa 56 anni. Insomma, un ente assolutamente privo di programmazione e senza sguardo verso il futuro. Ci siamo immediatamente attivati per avviare una rigenerazione strutturale, grazie al lavoro dell’assessore al Personale Antonio De Santis- prosegue Raggi- Il nostro obiettivo e’ rafforzare le linee di produzione dei servizi, per renderli piu’ efficienti a beneficio dei cittadini. La stabilizzazione di circa 1.500 tra maestre e insegnanti, che rappresenta uno dei nostri primi atti, ha segnato una svolta sostanziale nel contrasto al precariato storico”.

“Abbiamo rafforzato il corpo di Polizia locale, con l’inserimento di oltre 900 agenti dislocati in tutti i Municipi sulla base delle reali necessita’ -spiega Raggi-. Gli uffici dell’amministrazione capitolina sono stati rigenerati con 4.000 nuovi dipendenti, ai quali si aggiungeranno gli 816 in arrivo. Non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. Portiamo avanti un lavoro di sistema, calibrato tenendo conto dei fabbisogni. Il risultato sara’ un miglioramento progressivo ed esponenziale dei servizi, di cui si gioveranno concretamente i cittadini”.