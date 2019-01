Roma – “#AtacRinasce. Ok dei creditori al piano di Roma Capitale per il salvataggio della piu’ grande azienda europea pubblica di trasporti. Atac resta dei cittadini. Presto in arrivo 600 nuovi bus e lavori metro. Salviamo 11 mila posti di lavoro. Conti in regola, multe a chi non paga il biglietto e rilancio del trasporto pubblico”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook.