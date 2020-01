Raggi: attesi da decenni lavori in Galleria Giovanni XXIII

Roma – “Preferite una galleria a rischio e senza manutenzione o lavori che la mettano in sicurezza? Ho annunciato che a breve, entro fine mese, apriranno i cantieri per il rifacimento della galleria Giovanni XXIII. Si tratta di una galleria molto importante nella zona Nord della citta’ percorsa ogni giorno da migliaia di automobili e nella quale, purtroppo, spesso si registrano gravi incidenti anche mortali.”

“La manutenzione non viene fatta da decenni: abbiamo deciso di riasfaltare la strada, di migliorare l’illuminazione con la pulizia dei pannelli delle gallerie e di rifare tutta la segnaletica e le barriere di sicurezza. Ovviamente ci sara’ anche una stretta nei confronti di chi supera i limiti di velocita’. Si tratta di un tentativo per limitare gli incidenti che spesso causano anche lunghi ingorghi.”

“I lavori saranno fatti in due fasi per evitare eccessivi problemi agli automobilisti: una parte sara’ effettuata in estate quando chiudono le scuole. Mi sembra una bella notizia per la citta’. Ma c’e’ chi, tra i politici, polemizza. Magari sono gli stessi che si indignano quando leggono sui giornali che ‘Duecento gallerie sono a rischio’ per mancanza di manutenzione.”

“La verita’ e’ che a Roma stiamo facendo la manutenzione che per decenni non e’ stata fatta e non solo per le gallerie: mi riferisco alle scale mobili della metropolitana abbandonate da 20 anni. O potrei citare il fatto che a Roma siamo i primi dopo ‘secoli’ a comprare nuovi autobus per l’Atac. Invece quelli che non li hanno acquistati negli anni precedenti e hanno fatto debiti per 13 miliardi accusano noi per quelli vecchi di 18 anni che vanno in fiamme. Noi andiamo avanti facendo le cose seriamente. A loro lasciamo le chiacchiere”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su twitter.