Roma – “Oggi l’Esercito Italiano compie 159 anni. Auguri alle donne e agli uomini al lavoro in Italia e nelle missioni all’estero. Il loro impegno e’ prezioso, ancor di piu’ in queste settimane di emergenza. Buon compleanno a tutti i nostri militari”. Cosi’, in un tweet, la sindaca di Roma, Virginia Raggi.