Raggi: avanti per completare una delle opere più importanti di Roma, bene ok Cipe

Roma – “La metro C arrivera’ fino a piazza Venezia. È stato infatti confermato il finanziamento statale di circa 10 milioni di euro che avevamo annunciato poche settimane fa”. Cosi’ sulla sua pagina Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

“Le talpe non si fermeranno e prolungheranno quindi i tunnel fino al cuore della citta’- ha aggiunto- È un’ottima notizia per la Capitale, per i cittadini e per i turisti che potranno arrivare in pieno centro anche con la terza linea metropolitana. Il Cipe ha deliberato oggi lo stanziamento per la realizzazione delle gallerie. Andiamo avanti per completare una delle opere piu’ importanti Roma”.