Raggi: avanza ‘Piano Sanpietrini’, già si nota a Via IV Novembre

Roma – Attraverso Facebook Virginia Raggi ha dato un aggiornamento circa lo stato di avanzamento dei lavori in Via IV Novembre.

“Il ‘ricamo’ -ha specificato la Raggi- sulla sede stradale con la conservazione della pavimentazione in selciato solo nella parte laterale, in prossimità dei marciapiedi. Il resto della carreggiata sarà in asfalto per garantire maggiore sicurezza ai cittadini che ogni giorno percorrono questa strada, soprattutto ai motociclisti. La nuova fase del cantiere, coordinata dal Dipartimento Lavori Pubblici, prevede anche la manutenzione dei sanpietrini in Largo Magnanapoli, dove la pietra simbolo di Roma sarà mantenuta dopo un accurato lavoro di rimozione e riposizionamento. Lungo tutta l’area interessata dagli interventi sono stati installati dei pannelli per il contenimento del rumore e per non arrecare disagio ai residenti”.