Raggi: aziende non rispettano ritiro spazzatura

Roma – “Da Ama ci arrivano segnali che non sono confortanti. Le aziende non rispettano quanto abbiamo concordato: non stanno ritirando i rifiuti di Roma. Parlo dell’impianto in Abruzzo, o della Rida che ha ridotto le quantita’. A questo si deve sommare che Rocca Cencia, che sta lavorando a pieno regime, andra’ in manutenzione e che l’impianto Colari a Malagrotta non riaprira’. Per questo le istituzioni si devono mettere a lavorare insieme per prevenire la situazione”. È quanto ha annunciato il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in una conferenza stampa in Campidoglio.