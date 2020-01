Roma – “Bandi a sostegno delle imprese e prodotti Made in Roma, il piano strategico del turismo Futouroma e 14 milioni stanziati per i nostri mercati. Inoltre un regolamento per l’esercizio delle attivita’ commerciali e artigianali. Questi sono solo alcuni dei principali risultati raggiunti nell’ambito dello sviluppo economico, turismo e lavoro”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.