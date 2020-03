Raggi: bene Aula su riapertura ospedali storici

Roma – “Gli ospedali storici di Roma, come il Forlanini e il San Giacomo, devono riaprire. Queste strutture rappresentano risorse imprescindibili e presidi indispensabili. Ce lo dimostra anche l’emergenza coronavirus che l’Italia si trova oggi ad affrontare”. Cosi’ in una nota la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dopo l’approvazione in Assemblea capitolina di una mozione che chiede alla Regione Lazio la riapertura degli ospedali storici di Roma: Carlo Forlanini, Nuovo Regina Margherita, Santa Maria e San Gallicano a Trastevere e San Giacomo in Augusta. “Il mio plauso e il mio ringraziamento vanno all’Assemblea capitolina che oggi ha approvato un provvedimento per chiedere alla Regione Lazio di agevolare gli sforzi che tutte le Istituzioni, insieme ai cittadini, stanno facendo per restituire nel piu’ breve tempo possibile le strutture sanitarie chiuse alla loro funzione primaria”, conclude Raggi.