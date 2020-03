Roma – Di seguito il testo del messaggio che Virginia Raggi, Sindaca di Roma, ha postato sul noto social nettwork Twitter.

“Grazie di cuore ad ambasciata e a tutto il popolo cinese per aiuto contro #Covid19. Do il benvenuto a Roma al team di medici che ieri e’ arrivato da Shanghai in Italia per aiutarci a fermare questa brutta epidemia. Insieme ce la faremo. #andratuttobene”.