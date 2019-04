Raggi: bici elettrice in Municipio IX con fondi europei, modo per promuovere mobilità comoda

Roma – “Oggi presentiamo insieme al Municipio IX un progetto realizzato con fondi europei per infrastrutturare il quartiere con biciclette elettriche condivise e delle stazioni in cui poterle noleggiare”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, all’interno del circuito cittadino dell’Eur dove domani si svolgera’ il secondo E-Prix di Roma.

“Le stazioni saranno posizionate accanto a stazioni della metro e uffici pubblici- ha aggiunto- Si tratta di un buon modo per promuovere la mobilita’ sostenibile ma anche una mobilita’ comoda, perche’ la bici elettrica e’ piu’ semplice da utilizzare”.

Insieme alla prima cittadina presente anche il presidente del Municipio IX, Dario D’Innocenti: “Siamo contenti di portare avanti questo progetto sperimentale e tutte le operazioni per renderlo piu’ efficace e stabile, anche in collaborazione con il Comune”.

Per ora il servizio sara’ attivo nel quartiere ed in alcune zone vicine. “Le postazioni saranno otto e entro pochi mesi contiamo di mettere in esercizio le prime 78 bici”, ha concluso.