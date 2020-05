Raggi: buoni spesa, denunciate persone che hanno fatto più richieste con documenti diversi

Roma – “L’erogazione non coprira’ tutte le 160mila domande sia perche’ alcuni erano gia’ percettori di contributi e sono stati per ora messi in coda, sia perche’ alcuni non hanno presentato in modo corretto le richieste: alcuni hanno cambiato un numero o una lettera del codice fiscale e abbiamo gia’ presentato le denunce. Stiamo facendo dei controlli capillari”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo in diretta sulla sua pagina Facebook.