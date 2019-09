Raggi: cambio esecutivo è cosa buona per l’Italia

Roma – “Credo che il cambio del governo sia stato un bene per il Paese, mi sono espressa piu’ volte riguardo il nuovo incarico conferito al presidente Conte. Sono molto contenta che sia riuscito a formare la nuova squadra di Governo”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione dei nuovi bus a Corcolle. “Da quando mi sono insediata- ha aggiunto la sindaca- con tutti i governi che si sono succeduti ho provato a fare la richiesta dei poteri speciali per Roma Capitale. Questo perche’ i poteri speciali fanno bene all’Italia. L’unica interlocuzione che ho trovato e’ stata quella con il presidente Conte con il quale da mesi stiamo lavorando a questa nuova architettura. Credo che sarebbe fondamentale riuscire a individuare un tavolo di giuristi e costituzionalisti che non sia targato politicamente perche’ e’ una riforma che deve essere fatta nell’interesse dell’Italia e una riforma di questo tipo deve essere istituzionale”.