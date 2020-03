Raggi: cantieri a Roma, lavori sulla Via del Mare

“Approfittando della riduzione del traffico in questi giorni”

Roma – Virginia Raggi, Sindaca di Roma, attraverso Facebook ha sottolineato che in questi giorni continuano i lavori di miglioria sulla rete stradale

“A causa dell’emergenza coronavirus il traffico nelle strade e’ molto ridotto. Per questo stiamo cercando di anticipare cantieri molti importanti per la città. Abbiamo iniziato i lavori sulla via del Mare, nel quadrante sud di Roma, una delle strade più utilizzate per raggiungere il litorale. Il nostro obiettivo e’ migliorare le condizioni di sicurezza e diminuire così l’alto numero di incidenti che si registrano, purtroppo, da molti anni su questa strada. Interveniamo con una manutenzione straordinaria, non una semplice copertura delle buche sulla carreggiata, che riqualificherà l’asfalto su oltre 4 chilometri nei due sensi di marcia nel tratto tra via di Malafede e Ostia Antica”.

“Oltre al manto stradale, inizieranno le operazioni di bonifica del verde e della vegetazione infestante con l’obiettivo di migliorare la visibilità per gli automobilisti che torneranno presto a percorrerla. Sara’ riqualificata anche tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale, con la sostituzione dei cartelli danneggiati. I lavori- prosegue la prima cittadina- saranno eseguiti di giorno con la delimitazione dell’area di cantiere e con un senso unico di marcia alternato che consentirà a tutti gli operatori di effettuare le operazioni nel rispetto delle normative di sicurezza. Quando l’emergenza sara’ passata, potremo percorrere questa #StradaNuova completamente riqualificata e, finalmente, sicura per andare a fare una passeggiata al mare con le nostre famiglie. Ora- conclude Raggi- e’ il momento di restare a casa. #Andra’tuttobene”.