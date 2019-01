Raggi: Capodanno unico al mondo, scommessa vinta

Roma – “E’ stato un Capodanno unico al mondo. Una giornata speciale e bellissima per tutti: bambini, adulti, famiglie e giovani. La Festa di Roma e’ stata una scommessa che abbiamo lanciato tre anni fa e che possiamo dire di aver vinto, visto il suo sempre piu’ grande successo. Abbiamo voluto regalare a tutti un nuovo modo di vivere la citta’ e di stare con gli altri”.

“E Roma, ancora una volta, e’ stata il palcoscenico dell’eccellenza artistica contemporanea internazionale. Musica, cinema, balli, performance, installazioni, parate e bande musicali. E non solo”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sul suo profilo Facebook, dove ha pubblicato alcune immagini della festa di capodanno a Roma.

“Questa terza edizione ha fatto numeri incredibili- ha aggiunto- 24 ore di festa con oltre 1.000 artisti provenienti da 46 Paesi diversi e oltre 250mila persone, tra romani e turisti, che hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno nel centro della citta’ trasformato per l’occasione in una grande area pedonale. Voglio ringraziare ancora il vicesindaco Luca Bergamo e tutti coloro che hanno lavorato affinche’ questo grande evento internazionale si potesse realizzare. In particolar modo le forze dell’ordine e la Polizia Locale di Roma Capitale ma anche i dipendenti di Ama e Atac. È stata anche questa volta una festa unica nel suo genere. Vi aspettiamo il prossimo anno sempre qui per festeggiare a Roma, la nostra citta’, la Citta’ Eterna”.