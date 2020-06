Roma – “Ancora una volta cassonetti incendiati a Roma. Negli ultimi tre giorni alcuni delinquenti ne hanno dati alle fiamme 29. Sono stati distrutti o danneggiati nel quartiere Tuscolano e sul litorale di Roma, ad Ostia. Il danno, in totale, e’ di 22mila euro. Per quanto riguarda il Municipio VII, in una sola giornata, sono stati bruciati 10 cassonetti tra via Monte del Grano, via Tuscolana, via dei Furi e via Sestio Calvino. Gli altri incendi sono stati appiccati nelle zone del Quadraro e Don Bosco. A Ostia, invece, 2 contenitori in via Cardinal Ginnasi. Questi ultimi episodi si aggiungono agli altri roghi che dal 2018 ad oggi hanno distrutto oltre 1.000 cassonetti. Tutto cio’ e’ inaccettabile. Un vero e proprio schiaffo alla nostra comunita’ e a tutti noi cittadini”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.