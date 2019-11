Raggi: c’è chi fa le cose e chi parla soltanto

Roma – “Le istituzioni sono le istituzioni, ognuno poi riveste il suo ruolo come crede. Io sono stata orgogliosa di partecipare al Comitato per l’ordine e la sicurezza della scorsa settimana in cui il ministro Lamorgese ci ha comunicato l’arrivo di 550 nuovi agenti in citta’ entro il prossimo anno. Le cose o si dicono o si fanno, ognuno sceglie la strada che preferisce”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, partecipando alla fiaccolata della legalita’ in via del Quadraro, a Roma, sulla collinetta dove un anno fa vennero abbattute 8 villette dei Casamonica.