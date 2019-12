Raggi: chiusura Colleferro logica per accordo elezioni Sanna-Zingaretti

Roma – “L’anticipo della chiusura della discarica di Colleferro in realta’ appare logico se dettato da motivi politici, visto che Colleferro andra’ alle elezioni il prossimo anno: c’e’ forse un accordo elettorale tra il sindaco Pierluigi Sanna e Nicola Zingaretti? E se e’ vero che la chiusura e’ stata decisa nel 2016, quali alternative ha messo in atto la Regione per compensare la chiusura della discarica? Anche stavolta, dopo la vicenda di Malagrotta, la Regione ha deciso la chiusura senza programmare un’alternativa?”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, aprendo con la sua relazione la seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sul tema rifiuti.