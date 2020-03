Roma – “Abbiamo disposto l’annullamento delle quote contributive per asili nido e mense scolastiche delle scuole dell’infanzia per il periodo di chiusura determinato dall’emergenza Covid”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nella sua relazione di apertura in occasione della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sull’emergenza coronavirus.