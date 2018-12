Raggi: ci siamo quasi per corridoio Laurentina-Tor Pagnotta

Roma – “Manca davvero poco per ultimare il corridoio della mobilita’ Eur Laurentina-Tor Pagnotta, nel IX Municipio. Questo video mostra le fasi finali per il completamento della rampa di accesso al viadotto sul GRA. Il ponte a meta’, diventato negli anni simbolo di spreco, e’ quasi pronto. Nei prossimi giorni saranno ultimati gli ultimi metri d’asfalto per poi passare alla fase dei collaudi”.

“Un cantiere bloccato da anni che abbiamo fatto ripartire, un’infrastruttura che presto consentira’ ai residenti e lavoratori dei quartieri di Roma sud di avere a disposizione un tragitto piu’ veloce con una sede riservata e protetta per i filobus. Quarantacinque mezzi recuperati da quest’amministrazione e ora in servizio su via Nomentana. Per migliaia di cittadini di Fonte Laurentina e Tor Pagnotta significhera’ non rimanere piu’ imbottigliati nel traffico di via Laurentina con un risparmio notevole di tempo per arrivare alla metro B”.

“Un tragitto di quasi 11 chilometri andata-ritorno che con quest’opera sara’ percorso dai filobus senza inutili attese o ingorghi”. Cosi’ la sindaca di Roma Virginia Raggi su facebook.