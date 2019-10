Raggi: città di Roma aderisce a campagna tutela diritti bambini

Roma – “Le bambine e le ragazze sono centrali nelle nostre politiche. Nella Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze Roma aderisce all’ottava edizione della Campagna ‘Indifesa’ della Fondazione Terre des Hommes Italia per sensibilizzare sulla necessita’ di tutelare le bambine da abusi e violenze e di garantire loro salute e istruzione. Il dossier di ‘Terre des Hommes’ ci dice che siamo ancora molto lontani dal raggiungere quella parita’ di genere auspicata dal Quinto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda Onu 2030. Anche per questo siamo impegnati quotidianamente per favorire occasioni di confronto e sensibilizzare la cittadinanza sui temi che riguardano le bambine e le ragazze. Vogliamo soprattutto coinvolgere e ascoltare i giovani, per raggiungere l’obiettivo di costruire una citta’ amica delle bambine e dei bambini”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook.