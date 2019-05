Raggi: completate opere manutenzione stradale in via Fosso dell’Osa

Roma – “Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria in via Fosso dell’Osa, nella periferia est della citta’. I lavori hanno interessato i tratti che vanno da via Polense fino a via Filetto e, nel senso di marcia opposto, da via di Lunghezza a via Canzano. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento completo del manto stradale. È previsto anche il ripristino della segnaletica verticale e orizzontale. Restituire decoro e sicurezza alle principali arterie della citta’ e’ una delle nostre priorita’. #StradeNuove”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.