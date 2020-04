Raggi: completati lavori via Agostino Richelmy

Roma – “Le attivita’ costanti di monitoraggio e messa in sicurezza del territorio per prevenire frane e smottamenti sono molto importanti. Oggi voglio parlarvi dell’intervento portato a termine dal Dipartimento Lavori Pubblici a via Agostino Richelmy, la strada che collega via Aurelia a Via Anastasio II, nel quadrante nord ovest di Roma. Alcuni mesi fa si era staccato parte del calcestruzzo che componeva il muro di sostegno davanti ad alcune abitazioni. Con un lavoro accurato, durato quattro mesi, siamo riusciti a ricostruire il versante lungo oltre 120 metri e ripristinare le condizioni di sicurezza in questo tratto di strada”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. “Al termine dell’intervento e’ stato ristabilita la consueta viabilita’ e smontato il cantiere che, durante le lavorazioni, aveva consentito solo parzialmente il passaggio delle auto- ha aggiunto- Anche in questo momento di grave emergenza e’ necessario che i cantieri strategici e i lavori importanti proseguano per il futuro della nostra citta’”.