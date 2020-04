Roma – “Con i Buoni Spesa abbiamo voluto dare una risposta concreta a tutti quei cittadini in difficolta’ economica a causa dell’emergenza coronavirus. E per venire incontro a tutti, abbiamo voluto rendere la richiesta il piu’ semplice possibile. Da questo punto di vista le edicole sono state un presidio fondamentale. Tutti coloro che a casa non hanno un computer, o una stampante, hanno potuto recarsi in una delle circa 100 edicole convenzionate dove e’ possibile ritirare o consegnare il modulo per la richiesta dei Buoni Spesa”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Voglio ringraziare tutti gli edicolanti per essersi resi disponibili in questo momento difficile e per aver agevolato tanti cittadini a effettuare le domande. Ancora una volta un grande lavoro di squadra e uno spirito di collaborazione che deve renderci orgogliosi- prosegue Raggi- Vi ricordo che e’ possibile fare domanda fino al 16 aprile: e’ possibile ricevere i ticket in formato digitale, tramite applicazione sul cellulare, o cartacei direttamente a domicilio”.