Raggi: con convenzione sicurezza e puntualità metro aumenta

Roma – “Oltre 425 milioni per le linee metro A e B di Roma. Oggi abbiamo firmato con il ministro Danilo Toninelli la convenzione tra Campidoglio e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il passaggio ufficiale di questi fondi nelle casse capitoline. Purtroppo le nostre linee metropolitane, e soprattutto la linea A, scontano una vetusta’ strutturale e impiantistica che causa spesso rallentamenti e blocchi. E questo e’ inaccettabile. Problemi aggravati peraltro da anni di incuria e abbandono manutentivo. La migliore risposta da dare ai cittadini e’ intervenire concretamente per l’ammodernamento di queste due linee della metropolitana”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Risorse che si traducono in metro piu’ sicure ed efficienti, treni in orario, nuovi binari, adeguamento degli impianti elettrici, gallerie e banchine delle stazioni rinnovate. Una cascata d’investimenti per intervenire in maniera massiccia sulle linee della nostra citta’ per renderle moderne, veloci e puntuali”, prosegue Raggi.

“Ecco l’elenco degli interventi: 184 milioni di euro per banchine di galleria, impianti anti-incendio e interventi di adeguamento dell’alimentazione elettrica; oltre 134 milioni di euro per la fornitura di 14 treni per le linee A e B; 66 milioni di euro per la manutenzione straordinaria del materiale rotabile; 36 milioni di euro per il rinnovo materiale rotabile della tratta Anagnina-Ottaviano; circa 5 milioni di euro per un sistema di controllo del traffico treni e pannelli informativi agli utenti. Interventi strutturati, nessuna operazione spot. Una lunga lista per migliorare la qualita’ della vita di tutti e rendere il servizio metropolitano davvero efficiente. #RinnoviamoRoma”, conclude la sindaca.