Raggi: Con #stradenuove in 4 anni netta inversione di tendenza

Roma – La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, attraverso Facebook ha rilasciato alcune dichiarazioni circa #stradenuove, il progetto di riqualificazione della rete stradale cittadina.

“Uno degli obiettivi in questo periodo e’ velocizzare al massimo i cantieri in corso sulle strade della nostra città. Negli ultimi quattro anni abbiamo riqualificato le principali arterie di traffico di Roma e il programma #StradeNuove ha fatto registrare una netta inversione di tendenza rispetto al passato, sia in termini di investimenti sia rispetto al numero di interventi realizzati sul territorio”.

“Uno di questi lavori- continua- e’ stato eseguito in via della Magliana, nella zona Sud della città, con nuovo asfalto nel tratto tra via del Fosso della Magliana e il Grande Raccordo Anulare. L’intervento, coordinato dal dipartimento Lavori pubblici, ha permesso di pulire caditoie e tombini, grazie a una bonifica accurata della rete idraulica, e di riqualificare la segnaletica stradale orizzontale. Oltre a queste lavorazioni, nel tratto in prossimità della stazione di Muratella, e’ stata rimossa la vegetazione infestante che causava problemi di visibilità agli automobilisti”.