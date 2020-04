Raggi: consegna a domicilio buoni spesa è cominciata

Roma – “Questa mattina abbiamo iniziato la distribuzione dei primi Buoni Spesa cartacei, destinati alle famiglie che stanno vivendo maggiori difficolta’ a causa dell’emergenza coronavirus. Grazie allo stanziamento di 15 milioni di euro da parte del Governo, abbiamo dato una risposta concreta e veloce a chi ha perso il lavoro, non riesce ad arrivare alla fine del mese o comunque ha bisogno di acquistare beni necessari”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Nella periferia Sud della citta’, a Spinaceto, ho incontrato e ringraziato personalmente alcuni agenti della Polizia locale che, insieme a tanti altri colleghi in tutta la citta’, stanno consegnando i Buoni alle persone che ne hanno fatto richiesta e di cui abbiamo verificato lo stato di bisogno. Per snellire i tempi- sottolinea Raggi- oltre ai Buoni Spesa cartacei abbiamo attivato un’applicazione per cellulare che consente di scricare i ticket in formato digitale sul proprio telefono e di spenderli automaticamente nei negozi e nei supermercati convenzionati. Questo strumento ci ha permesso di inviare, in pochi giorni, circa 2mila buoni tramite app”. “Continuiamo a lavorare per rispondere il piu’ velocemente possibile a tutte le richieste ricevute mediante i moduli scaricabili dal sito di Roma Capitale o reperibili nelle edicole della citta’. Vogliamo essere vicini ai cittadini in questo momento difficile. Insieme ce la faremo”, conclude la sindaca.