Raggi contatta aziende: per Vigili e autisti mascherine protettive

Roma – La sindaca di Roma Virginia Raggi sta contattando diverse imprese di Roma e del Lazio che siano in grado di fornire mascherine ai lavoratori impegnati per fornire i servizi pubblici essenziali della Capitale. L’iniziativa della sindaca arriva a seguito della carenze di fornitura delle mascherine. Un problema nazionale che a Roma a ripercussioni soprattutto per i vigili urbani e i dipendenti delle aziende municipalizzate Atac ed Ama che svolgono servizi di pubblica utilita’ come i trasporti pubblici e la raccolta dei rifiuti. L’azienda romana dei trasporti, nei giorni scorsi, aveva avanzato formale richiesta alla Protezione Civile Regionale per avere mascherine da fornire ad autisti o e operai. Finora sono arrivate solo 5000 mascherine di garza e ovatta antibatteriche, che pero’ non sono utilizzabili per proteggere gli operatori che sono quotidianamente a contatto con il pubblico.