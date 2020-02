Raggi: contatti costanti con sindaci Provincia Roma

Roma – La sindaca della Citta’ metropolitana di Roma Capitale, Virginia Raggi, ha incontrato, questa mattina, a Palazzo Valentini, i Sindaci dell’area metropolitana di Roma assieme al Prefetto Gerarda Pantalone. L’incontro si e’ reso necessario per condividere informazioni e misure a riguardo l’emergenza Coronavirus.

“Ho convocato i Sindaci per condividere tutti assieme le misure discusse nell’ultimo Comitato in Prefettura. La presenza massiccia dei Sindaci del territorio provinciale, testimonia la grande attenzione al tema. Voglio evidenziare, che al momento sul nostro territorio non registriamo casi autoctoni di contagio. Quindi va cancellato ogni allarmismo. Spetta a tutti noi il rispetto delle piu’ accurate norme di igiene per scongiurare al massimo i rischi di contagio.”

“La Regione Lazio ha diramato indicazioni chiare sugli opportuni comportamenti da mantenere. I cittadini, inoltre, possono rivolgersi al numero telefonico di pubblica utilita’ 1500 del Ministero della Salute, istituito con Ordinanza ministeriale del 25 gennaio 2020 (Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus). Di fronte alle tante fake news che circolano- ha concluso la Sindaca Raggi- e’ ancora piu’ importante seguire esclusivamente le indicazioni provenienti dai canali informativi ufficiali. In questa fase va ribadito che occorre mantenere un atteggiamento lontano da toni eccessivamente allarmistici. Sara’ nostra cura aggiornare i cittadini con la massima tempestivita’”.